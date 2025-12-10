Пашинян встретится с Мерцем и Штайнмайером

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9–10 декабря совершит официальный визит в Германию.

Пресс-служба правительства сообщает, что 9 декабря он проведет встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

10 декабря Никол Пашинян отправится в Гамбург, где встретится с мэром Петером Ченчером и примет участие в круглом столе в Торговой палате Гамбурга.