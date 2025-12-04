Григорян и Гаджиев обсудят «совместное будущее»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 5 декабря отправится с рабочим визитом в Катар.
Пресс-служба аппарата Совета безопасности сообщила, что в рамках «Дохийского форума» Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев примут участие в панельной дискуссии «Прочный мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и совместное будущее».
