5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения-ЕС - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
04 Декабрь 2025
514 просмотров

5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения-ЕС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что партнёрство Армении и Европейского союза вступает в «новую и более амбициозную фазу».

Об этом он заявил 2 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Калас и комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

 

«Несколько минут назад мы приняли новую стратегическую повестку Армения-ЕС, которая дополняет Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) и выводит нашу повестку партнерства на стратегический уровень. И это ни в коем случае не предел наших амбиций. Как вы знаете, в марте парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз».

 

Посыл сегодняшней встречи ясен: партнерство Армения-ЕС вступает в новую, более амбициозную фазу, с общим видением и ответственностью за достижение конкретных, значимых результатов для наших граждан. Первый саммит Армения-ЕС, который состоится в Ереване 5 мая 2026 года, сразу после 8-го саммита Европейского политического сообщества, станет еще одной уникальной возможностью на 

этом пути», - заявил Арарат Мирзоян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 3, 2025 11:58
5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения-ЕС

Нагорный Карабах | Декабрь 2, 2025 16:54
Опубликовано письмо Саргсяна Путину, написанное в августе 2016 года

Нагорный Карабах | Декабрь 2, 2025 16:23
Опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025