5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения-ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что партнёрство Армении и Европейского союза вступает в «новую и более амбициозную фазу».

Об этом он заявил 2 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Калас и комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

«Несколько минут назад мы приняли новую стратегическую повестку Армения-ЕС, которая дополняет Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) и выводит нашу повестку партнерства на стратегический уровень. И это ни в коем случае не предел наших амбиций. Как вы знаете, в марте парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз».

Посыл сегодняшней встречи ясен: партнерство Армения-ЕС вступает в новую, более амбициозную фазу, с общим видением и ответственностью за достижение конкретных, значимых результатов для наших граждан. Первый саммит Армения-ЕС, который состоится в Ереване 5 мая 2026 года, сразу после 8-го саммита Европейского политического сообщества, станет еще одной уникальной возможностью на

этом пути», - заявил Арарат Мирзоян.