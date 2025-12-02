Завершен процесс ликвидации Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Ереван /Медиамакс/. ОБСЕ завершила ликвидацию Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября в 23:59 часов.

Процесс ликвидации был запущен после решения Совета министров ОБСЕ, принятого 1 сентября 2025 года после совместного обращения Армении и Азербайджана к председательствующей в организации Финляндии.

«Завершение всех необходимых административных процедур знаменует окончание процесса ликвидации. Этот процесс воплотил в жизнь консенсусное решение от 1 сентября всех 57 государств-участников ОБСЕ, последовавшее за исторической Совместной декларацией, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии президента США Дональда Трампа», - говорится в сообщении ОБСЕ.

Медиамакс отмечает, что на встрече Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (CБСЕ) в Хельсинки 24 марта 1992 министры иностранных дел СБСЕ решили созвать мирную конференцию по Нагорному Карабаху, которую представитель Белоруссии предложил провести в Минске.

Встреча впоследствии была отменена в связи с эскалацией военных действий, однако название сохранилось. Минская конференция превратилась в Минскую группу, первым председателем которой стал бывший заместитель министра иностранных дел Италии Марио Раффаэлли. Первое заседание группы состоялось не в Минске, а в Риме с 1 по 5 июня 1992 года.

Членами Минской группы были Армения, Азербайджан, США, Франция, Россия, Беларусь, Германия, Италия, Турция, Швеция, Чехословакия (затем Финляндия).

В 1994 году на Будапештском саммите ОБСЕ был создан институт сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Институт тройного сопредседательства в лице США, Франции и России начал действовать с 14 февраля 1997 года.