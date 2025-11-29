Армения и Турция обсудили вопросы восстановления железной дороги Гюмри–Карс

Ереван /Медиамакс/. Армения и Турция провели второй этап технических обсуждений вопросов восстановления и эксплуатацию железной дороги Гюмри–Карс.
Представители соответствующих ведомств двух стран встретились 28 ноября на пограничном пункте Ахурян–Акьяка на армяно-турецкой границы и в городе Гюмри.
МИД Армении сообщает, что встреча состоялась в соответствии с договоренностями, достигнутыми специальными представителями в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.
