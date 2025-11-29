Следующая встреча Григоряна и Мустафаева состоится в Армении

Ереван /Медиамакс/. 28 ноября в азербайджанском городе Габала под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялась двенадцатая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

«С удовлетворением отмечено, что 12-я встреча комиссий проходит на территории одной из сторон – в азербайджанском городе Габала.

Стороны отметили достигнутую по итогам 11-й встречи 16 января 2025 года договоренность о начале комплекса работ по делимитации государственной границы с северного участка - с района точки стыка границ Республики Армения, Азербайджанской Республики и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Республики Армения и Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран.

Стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями.

Также были обсуждены проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Мгер Григорян и Шахин Мустафаев отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.Стороны договорились в рабочем порядке определить дату следующей встречи в одном из городов Республики Армения».