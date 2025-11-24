Состоялся разговор Путина с Эрдоганом - Mediamax.am

25 Ноябрь 2025
Состоялся разговор Путина с Эрдоганом


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: 

 

«Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики.

 

Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

 

Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях».

Комментарии

