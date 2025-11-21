Никол Пашинян отбыл с визитом в Казахстан

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20–21 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках визита он проведет личную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после которой делегации встретятся в расширенном составе.
Премьер-министр также проведет встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым и председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым.
Запланировано посещение Международного центра искусственного интеллекта «Астана Экспо» и Национального музея Казахстана.
