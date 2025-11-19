Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер в Ереване - Mediamax.am

19 Ноябрь 2025
Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер в Ереване


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер прибыла в Ереван «для продвижения видения президента США в отношении регионального мира и безопасности».

Посольство США в Армении сообщило, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и специальным представителем Рубеном Рубиняном.

 

«Дальнейшие шаги по укреплению армяно-американского стратегического партнерства будут обсуждаться в рамках проекта «Дорога Трампа к международному миру и процветанию» и армяно-американских меморандумов», - говорится в заявлении посольства.

