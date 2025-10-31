Симонян: Cделаем всё, чтобы Алиев и Эрдоган чувствовали себя комфортно в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня, что мы должны «быть готовы к тому, что азербайджанские делегации будут посещать Армению, а армянские - Азербайджан».

«Армения ожидает, что страны, которые всегда участвовали в саммитах Европейского политического сообщества, будут предсталвены в Ереване.

Конечно, с Азербайджаном есть вопросы, которые необходимо обсудить, в частности, вопрос военнопленных, задержанных лиц, что является серьёзной проблемой, но, тем не менее, контакты будут продолжаться, и мы будем их углублять.

Мы ожидаем, что в этом саммите наряду с лидерами многих стран примут участие президенты Азербайджана и Турции. Мы сделаем всё, чтобы им было здесь комфортно», - сказал Ален Симонян.

30 октября азербайджанское издание Caliber.Az сообщило со ссылкой на дипломатический источник, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не планирует участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в Армении в мае 2026 года.