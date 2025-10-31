Лидер оппозиции Беларуси встретилась с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Глава «Объединённого переходного кабинета Беларуси» Светлана Тихановская встретилась в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В сообщении на сайте Тихановской говорится:

«Светлана Тихановская вновь поблагодарила премьер-министра Армении за приглашение на Евронест в Ереван, куда на этот раз не смогла поехать, и выразила желание посетить страну в будущем. Она также выразила поддержку усилиям Армении по сближению с Европейским союзом. Тихановская отметила, что беларусы солидарны с армянским народом».

Пресс-служба правительства Армении не информировала о встрече Никола Пашиняна со Светланой Тихановской.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская не смогла принять участие в 12-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Евронест в Ереване, поскольку власти Литвы, где она проживает, отказались предоставить ей охрану.

На сайте Тихановской сообщается, что в работе пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Евронест в Армении приняли участие 5 представителей «Объединённого переходного кабинета Беларуси».