Пашинян и Макрон обсудили проект TRIPP

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили сегодня в Париже вопросы двустороннего и регионального значения.

«Президент Франции еще раз поздравил по поводу установления мира с Азербайджаном и подчеркнул безоговорочную поддержку Францией территориального суверенитета Армении и укрепления мира.

Состоялся обмен мнениями о проекте TRIPP и шагах, предпринимаемых для разблокирования коммуникационных путей в регионе», - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Армения-Европейский союз, подчеркнув важность последовательного расширения отношений в рамках новой повестки партнерства Армения-ЕС.