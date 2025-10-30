Пашинян: Угрозы не абстрактны, они реальны и глобальны - Mediamax.am

31 Октябрь 2025
Пашинян: Угрозы не абстрактны, они реальны и глобальны


Фото: Пресс-служба премьер-министра Армении


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что «искусственный интеллект развивается, и манипуляции контентом становятся всё более изощренными».

«Мы должны осознать всю серьезность современных вызовов: гибридные угрозы, экспоненциальный рост искусственного интеллекта, размывание границ между правдой и ложью, использование дезинформации в качестве оружия.

 

Эти угрозы не абстрактны, они реальны, непосредственны и глобальны. Они бросают вызов основам демократического управления, общественному доверию, поляризуют общество и ослабляют демократические институты изнутри», - сказал Никол Пашинян, выступая 29 октября на Международной конференции высокого уровня по информационной целостности и независимым СМИ в рамках Парижского форума мира. 

 

«Манипуляция информацией и вмешательство внешних сил представляют собой растущую проблему безопасности во всем мире. Мы считаем, что противодействие этим угрозам требует подлинного сотрудничества между государствами-единомышленниками, разделяющими основные ценности прав человека, демократии и верховенства права, а также взаимной приверженности основанному на правилах международному порядку.

 

Воспитание устойчивости к информационному манипулированию должно начинаться с образования, поскольку сегодня развитие технологий полностью изменило представление о традиционных медиа. Каждый из нас, имея в руках смартфон, становится потенциальным создателем медиа-контента. И это подчеркивает важность медиаграмотности каждого человека», - сказал премьер-министр. 

Комментарии

