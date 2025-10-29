Пашинян примет участие в Парижском форуме мира - Mediamax.am

29 Октябрь 2025
509 просмотров

Пашинян примет участие в Парижском форуме мира


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться с рабочим визитом во Франции с 29 по 30 октября.

Пресс-служба правительства сообщила, что сегодня премьер-министр примет участие в 8-й Парижском форуме мира, запланированы также двусторонние встречи.

 

30 октября Никол Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

