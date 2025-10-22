В Ереване приветствуют заявление Ильхама Алиева

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян прокомментировала сегодня заявление Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана.

«Армения приветствует заявление президента Азербайджана о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира между Арменией и Азербайджаном в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне», -

сказала Назели Багдасарян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в Астане с официальным визитом, заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике».