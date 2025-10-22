Мирзоян и Каллас обсудили механизны противодействия гибридным угрозам

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обменялись мнениями о механизмах противодействия «современным гибридным угрозам».
Об этом говорится в сообщении МИД Армении о встрече Мирзояна и Каллас, состоявшейся в Люксембурге 20 октября.
Отмечается, что Арарат Мирзоян и Каллас обсудили вопросы, связанные с финализацией и утверждением новой повестки партнерства между Арменией и Европейским союзом.
«Стороны подчеркнули важность реализации взаимовыгодных программ, направленных на развитие экономической и транспортной взаимосвязанности, чему в значительной степени могут способствовать установленный мир между Арменией и Азербайджаном и достигнутые в августе в Вашингтоне договоренности», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.