22 Октябрь 2025
Мирзоян и Каллас обсудили механизны противодействия гибридным угрозам


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обменялись мнениями о механизмах противодействия «современным гибридным угрозам».

Об этом говорится в сообщении МИД Армении о встрече Мирзояна и Каллас, состоявшейся в Люксембурге 20 октября.

Мирзоян заявил, что Армения сталкивается с ростом гибридных угроз

Отмечается, что Арарат Мирзоян и Каллас обсудили вопросы, связанные с финализацией и утверждением новой повестки партнерства между Арменией и Европейским союзом.

 

«Стороны подчеркнули важность реализации взаимовыгодных программ, направленных на развитие экономической и транспортной взаимосвязанности, чему в значительной степени могут способствовать установленный мир между Арменией и Азербайджаном и достигнутые в августе в Вашингтоне договоренности», - говорится в сообщении.

