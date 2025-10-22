Мирзоян заявил, что Армения сталкивается с ростом гибридных угроз

Ереван /Медиамакс/. Армения сталкивается с ростом гибридных угроз, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Выступая 20 октября на министерской встрече «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность», организованной Европейским союзом, Арарат Мирзоян заявил:

«Как и многие демократические страны, Армения сегодня сталкивается с ростом гибридных угроз, особенно манипулированием информацией и вмешательством со стороны других стран.

Это не отдельные действия, а целенаправленные, скоординированные, враждебные кампании, направленные на достижение конкретных целей, включая подрыв доверия к суверенитету и демократическим институтам, стремления к сотрудничеству и партнерству.

Борьба с этим требует прочного, основанного на доверии сотрудничества между государствами, которые разделяют приверженность основополагающим принципам и нормам международного права, а также демократическому образу жизни».