Армения не принимает предусловий Азербайджана об изменении Конституции

Ереван /Медиамакс/. Армения не принимает предварительных условий Азербайджана об изменении Конституции для подписания мирного соглашения.
Выступая сегодня на пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии, Действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил:
«Ни сейчас, ни ранее такого вопроса в рамках согласованной повестки наших обсуждений не стоит. Вопрос о внесении изменений в Конституцию Армении и принятии новой Конституции должен решать исключительно наш народ. Армения никогда не брала и не будет брать на себя обязательств перед какой-либо третьей стороной по изменению своей Конституции».
