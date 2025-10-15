Армения не принимает предусловий Азербайджана об изменении Конституции

Ереван /Медиамакс/. Армения не принимает предварительных условий Азербайджана об изменении Конституции для подписания мирного соглашения.

Выступая сегодня на пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии, Действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил:

«Ни сейчас, ни ранее такого вопроса в рамках согласованной повестки наших обсуждений не стоит. Вопрос о внесении изменений в Конституцию Армении и принятии новой Конституции должен решать исключительно наш народ. Армения никогда не брала и не будет брать на себя обязательств перед какой-либо третьей стороной по изменению своей Конституции».