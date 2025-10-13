Пашинян примет участие в Саммите мира в Египте

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Египет.

Пресс-служба правительства сообщает, что по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси премьер-министр Армении примет участие в Саммите мира на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отправился в Египет.