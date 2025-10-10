Путин заявил, что между Москвой и Баку был «кризис эмоций» - Mediamax.am

10 Октябрь 2025
Путин заявил, что между Москвой и Баку был «кризис эмоций»


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений.

«Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Какой же это кризис? Я бы сказал, что это был кризис эмоций», - эти слова Путина приводят российские СМИ, сообщая о его выступлении на пресс-конференции в Душанбе по итогам саммита СНГ.

 

«Надо было спокойно разобраться», - отметил Путин, говоря о крушении азербайджанского самолета в декабре 2024 года.

 

«Я очень надеюсь, что эту страницу мы перевернули и без всяких осложнений будем развивать наши контакты», - резюмировал президент России. 

