Путин и Алиев встретятся в Душанбе

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Душанбе планируется встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что лидеры договорились встретиться во время «позитивного и конструктивного» телефонного разговора, состояшегося 7 октября.

«Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты», - добавил Песков. По его словам, стороны обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и возникшие между Москвой и Баку проблемы.