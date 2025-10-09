Путин и Алиев встретятся в Душанбе

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Душанбе планируется встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что лидеры договорились встретиться во время «позитивного и конструктивного» телефонного разговора, состояшегося 7 октября.
«Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты», - добавил Песков. По его словам, стороны обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и возникшие между Москвой и Баку проблемы.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.