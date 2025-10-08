Пашинян подчеркнул важность развития отношений между Арменией и Россией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
«В ходе телефонного разговора премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Арменией и Россией и высоко оценил личный вклад президента России в это развитие», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
