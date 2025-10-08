Пашинян подчеркнул важность развития отношений между Арменией и Россией - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
08 Октябрь 2025
578 просмотров

Пашинян подчеркнул важность развития отношений между Арменией и Россией


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

 

«В ходе телефонного разговора премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Арменией и Россией и высоко оценил личный вклад президента России в это развитие», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 7, 2025 17:12
Пашинян подчеркнул важность развития отношений между Арменией и Россией

Политика | Октябрь 7, 2025 17:00
Алиев поздравил Путина «без лишней огласки»

Регион | Октябрь 7, 2025 16:23
Алиев заявил об «открытии Зангезурского коридора»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025