Саммит Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. 6-7 октября в азербайджанском городе Габала состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Лидеры стран рассмотрят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах.
Темой саммита является «Региональный мир и безопасность».
Членами ОТГ являтся Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
