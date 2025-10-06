Саммит Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане - Mediamax.am

07 Октябрь 2025
497 просмотров

Саммит Организации тюркских государств пройдет в Азербайджане


Фото: akorda.kz


Ереван /Медиамакс/. 6-7 октября в азербайджанском городе Габала состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Лидеры стран рассмотрят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах.

 

Темой саммита является «Региональный мир и безопасность».

 

Членами ОТГ являтся Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. 

