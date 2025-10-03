Мирзоян: Азербайджан выдвигает предусловия, мы не разделяем эту повестку

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в вопросе подписания мирного договора «азербайджанская сторона выдвигает определённые предварительные условия, но мы не разделяем эту повестку».

«Часть мирного договора парафирована мной и министром ИД Азербайджана. Мы готовы. Сейчас она парафирована, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Однако ещё до окончательной церемонии подписания мирного договора уже идут процессы или могут быть продолжены до его подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках»,- заявил Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World в рамках Варшавского форума по безопасности.

Говоря об Инициативе Трампа по международному миру и процветанию (TRIPP), Арарат Мирзоян заявил, что «Армения и США готовятся создать консорциум – компанию, которая станет строителем и основным оператором железнодорожного перехода».

«Консорциум может также заниматься строительством, а затем эксплуатацией трубопроводов, линий электропередачи и т.д. Все соглашения будут взаимными. Например, мы также готовимся использовать территорию Нахичевани для железнодорожной связи севера и юга Армении. В настоящее время такого железнодорожного сообщения нет»,- сказал министр иностранных дел.

Он отметил, что недавно в Армению прибыла делегация из США, и вместе с ней «нам необходимо согласовать технические решения, технические детали».

«Мы уже начали переговоры с нашими американскими партнёрами. Думаю, мы сможем завершить этот процесс в ближайшие месяцы, после чего должно начаться строительство. Если говорить о железнодорожном сообщении, то эксперты считают, что его строительство может занять не менее двух лет. Но мы очень заинтересованы в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения между Арменией и Азербайджаном, поскольку, как я уже сказал, являемся одним из главных бенефициаров.

Мы также можем, например, отправлять или получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджана», — сказал он.