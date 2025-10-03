Пашинян и Макрон обсудили армяно-французские отношения - Mediamax.am

04 Октябрь 2025
Пашинян и Макрон обсудили армяно-французские отношения


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили региональные события и вопросы, связанные с договорённостями, достигнутыми на Вашингтонском саммите мира, а также реализацией проекта TRIPP в Копенгагене.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в ходе встречи Никол Пашинян и Эммануэль Макрон обсудили также ход и перспективы развития армяно-французского многосекторального сотрудничества.

 

«Президент Франции подтвердил неизменную поддержку своей страны независимости и суверенитету Армении, а также повестке демократических реформ. Премьер-министр Пашинян поблагодарил Францию за всестороннюю поддержку, оказанную Армении на этом важном этапе»,- говорится в сообщении правительства.

