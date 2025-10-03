Опубликованы подробности встречи Пашинян-Алиев

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев сегодня во время встречи в Копенгагене «подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном».

По сообщению пресс-службы правительства Армении, «стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом».

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана отметили преимущества транспортного сообщения в регионе, обсудили развитие инфраструктуры и реализацию проекта TRIPP в Армении, а также обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

В этом контексте стороны приветствовали единогласное решение о приостановлении деятельности Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней структур.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации мер доверия и договорились о продолжении контактов»,- говорится в сообщении.