Опубликованы подробности встречи Пашинян-Алиев

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев сегодня во время встречи в Копенгагене «подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном».
По сообщению пресс-службы правительства Армении, «стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом».
Премьер-министр Армении и президент Азербайджана отметили преимущества транспортного сообщения в регионе, обсудили развитие инфраструктуры и реализацию проекта TRIPP в Армении, а также обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.
В этом контексте стороны приветствовали единогласное решение о приостановлении деятельности Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней структур.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации мер доверия и договорились о продолжении контактов»,- говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.