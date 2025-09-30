Главы МИД Армении и Украины обсудили перспективы сотрудничества

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с украинским коллегой Андреем Сибихой перспективы развития сотрудничества двух стран.
В своем микроблоге в X Арарат Мирзоян написал, что провел «глубокую беседу» с коллегой.
«Мы договорились развивать армяно-украинское сотрудничество и активизировать двустороннюю повестку. В ходе встречи я рассказал о мире, установившемся на Южном Кавказе. Я также подчеркнул важность установления мира в Украине. Мы обменялись мнениями о текущей ситуации»,- написал Арарат Мирзоян.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха также коснулся темы встречи, назвав ее «важной и значимой».
«Мы обсудили, как совместными шагами мы можем способствовать установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Европе»,- написал украинский дипломат, отметив, что пригласил Мирзояна в Киев.
