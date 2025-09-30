Главы МИД Армении и Украины обсудили перспективы сотрудничества - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
30 Сентябрь 2025
395 просмотров

Главы МИД Армении и Украины обсудили перспективы сотрудничества


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с украинским коллегой Андреем Сибихой перспективы развития сотрудничества двух стран.

В своем микроблоге в X Арарат Мирзоян написал, что провел «глубокую беседу» с коллегой.

 

«Мы договорились развивать армяно-украинское сотрудничество и активизировать двустороннюю повестку. В ходе встречи я рассказал о мире, установившемся на Южном Кавказе. Я также подчеркнул важность установления мира в Украине. Мы обменялись мнениями о текущей ситуации»,- написал Арарат Мирзоян.

 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха также коснулся темы встречи, назвав ее «важной и значимой».

 

«Мы обсудили, как совместными шагами мы можем способствовать установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Европе»,- написал украинский дипломат, отметив, что пригласил Мирзояна в Киев.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 30, 2025 13:03
Главы МИД Армении и Украины обсудили перспективы сотрудничества

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2025 14:41
Пашинян и председатель ПАСЕ обсудили региональные и международные вопросы

Внешняя политика | Сентябрь 29, 2025 10:15
Пашинян выступит на пленарном заседании ПАСЕ
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025