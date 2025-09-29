Пашинян и председатель ПАСЕ обсудили региональные и международные вопросы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос обсудили в Страсбурге вопросы сотрудничества Армении и Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян в ходе встречи подчеркнул готовность руководства Армении к продолжению эффективного взаимодействия со структурами Совета Европы. Собеседники подчеркнули, что «углубление партнёрства Армения-СЕ важно как для институциональной устойчивости, так и для интеграционных процессов в европейское правовое пространство».

В ходе встречи собеседники обменялись также мнениями по региональным и международным вопросам. Они особо отметили парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа и выразили уверенность, что «установление мира придаст новый и значительный импульс развитию сотрудничества и обеспечению стабильности в регионе».