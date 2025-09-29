Пашинян выступит на пленарном заседании ПАСЕ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит 28–30 сентября Страсбург с рабочим визитом для участия в работе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Правительство сообщило, что в рамках визита запланированы встречи с председателем ПАСЕ Теодоросом Руссопулосом, генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомаром, а также комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.
30 сентября Никол Пашинян выступит на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.