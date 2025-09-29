Пашинян выступит на пленарном заседании ПАСЕ - Mediamax.am

29 Сентябрь 2025
Пашинян выступит на пленарном заседании ПАСЕ


Фото: balkaninsight.co


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит 28–30 сентября Страсбург с рабочим визитом для участия в работе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Правительство сообщило, что в рамках визита запланированы встречи с председателем ПАСЕ Теодоросом Руссопулосом, генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомаром, а также комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.

 

30 сентября Никол Пашинян выступит на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

