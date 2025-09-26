Алиев: «TRIPP обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Армения на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками».

Выступая 25 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Алиев заявил, что «в 2020 году, после почти тридцати лет безрезультатных переговоров, Азербайджан вынужден был воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

«Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы выдвинули пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представили проект мирного договора. Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне», - сказал президент Азербайджана.

«8 августа этого года в Вашингтоне, в Белом Доме министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора. В тот же день президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали Совместное заявление. В качестве свидетеля его подписал и президент США Дональд Трамп. Кроме того, Азербайджан и Армения направили совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур как устаревшего механизма, который больше не имеет отношения к мирному процессу. Таким образом, 1 сентября ОБСЕ приняла решение об окончательном закрытии этих структур.

Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира. Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи», - отметил Ильхам Алиев.