Мирзоян обсудил вопрос армянских пленных с председателем МККК

26 Сентябрь 2025
Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел в Нью-Йорке встречу с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что Арарат Мирзоян и Мирьяна Сполярич-Эггер обсудили вопросы освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также проблемы организации их посещений в условиях закрытия офиса МККК в Баку.

 

«Собеседники выразили надежду, что мир, установленный между Арменией и Азербайджаном согласно вашингтонским договоренностям от 8 августа, будет способствовать урегулированию и гуманитарных вопросов», - говорится в сообщении.

