Армяно-азербайджанский процесс обсуждался на «Трансатлантическом ужине»

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и Азербайджана приняли участие в «Трансатлантическом ужине» в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио.

В сообщении Госдепартамента США говорится:

«Марко Рубио пригласил на Трансатлантический ужин министров иностранных дел стран-членов ЕС и НАТО, генсека НАТО Марка Рютте, Высокого представителя ЕС Кайю Каллас, а также министров иностранных дел Армении, Азербайджана, Швейцарии и Украины.

Фото: trend.az

Госсекретарь подчеркнул важность трансатлантического партнерства для сохранения мира и достижения процветания, историческую приверженность стран-членов НАТО увеличению оборонных расходов для усиления сдерживания, а также важность продолжения дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.

Госсекретарь подчеркнул важность противодействия пагубному влиянию Китая, сотрудничества для достижения стабильности на Ближнем Востоке, исключения возможности получения ядерного оружия Ираном, отметил достижение президента США, благодаря которому Армения и Азербайджан встали на путь к прочному миру».