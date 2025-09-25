Путин встретится с Пашиняном - Mediamax.am

25 Сентябрь 2025
Путин встретится с Пашиняном


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин проведет 25 сентября встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после выступления на Глобальном атомном форуме.

«После форума Владимир Путин проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций», - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

 

Отмечается, что в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. 

 

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян ранее говорил о предстоящей встрече руководителей Армении и России.

 

Последний раз Владимир Путин и Никол Пашинян встречались 31 августа 2025 года в Китае, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

