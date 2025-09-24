Мирзоян и Байрамов встретились в Нью-Йорке - Mediamax.am

24 Сентябрь 2025
593 просмотров

Мирзоян и Байрамов встретились в Нью-Йорке


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

«Опирпаясь на результаты Саммита мира в Вашингтоне, состоявшегшося 8 августа, министры обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по продвижению мирной повестки», - говорится в сообщении МИД Армении.

 

Министры договорились продолжить диалог.

