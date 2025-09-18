Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 19 сентября Армению посетит Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
Делегация ЕС сообщает, что «визит проходит на решающем этапе мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и предоставит возможность представить повестку ЕС по межрегиональному взаимодействию как реальный вклад в региональное развитие».
Марта Кос встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном и министром внутренних дел Арпине Саргсян.
