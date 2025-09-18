Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
18 Сентябрь 2025
313 просмотров

Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению


Фото: europa.eu


Ереван /Медиамакс/. 19 сентября Армению посетит Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Делегация ЕС сообщает, что «визит проходит на решающем этапе мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и предоставит возможность представить повестку ЕС по межрегиональному взаимодействию как реальный вклад в региональное развитие».

 

Марта Кос встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном и министром внутренних дел Арпине Саргсян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 18, 2025 15:46
Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

Регион | Сентябрь 18, 2025 12:33
Эрдоган заявил, что «Турция сама диктует правила игры в международных делах»

Общество | Сентябрь 18, 2025 09:51
В Музее истории Армении откроется выставка «Священный диалог»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025