США намерены выделить 145 миллионов долларов на проект TRIPP

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял директора Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендана Хенрехена.

Как сообщает офис вице-премьера, на встрече, состоявшейся 11 сентября, обсуждались региональные события и возможности разблокирования коммуникаций, а также проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

«Рад сообщить, что совместно с Конгрессом мы намерены предоставить Армении помощь в размере 145 миллионов долларов. Это первый транш финансирования для реализации программы TRIPP и связанных с ней договоренностей, достигнутых 8 августа и направленных на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и трансграничную безопасность», - сказал Брендан Хенрехен.