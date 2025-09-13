США намерены выделить 145 миллионов долларов на проект TRIPP - Mediamax.am

546 просмотров

США намерены выделить 145 миллионов долларов на проект TRIPP


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял директора Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендана Хенрехена.

Как сообщает офис вице-премьера, на встрече, состоявшейся 11 сентября, обсуждались региональные события и возможности разблокирования коммуникаций, а также проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

 

«Рад сообщить, что совместно с Конгрессом мы намерены предоставить Армении помощь в размере 145 миллионов долларов. Это первый транш финансирования для реализации программы TRIPP и связанных с ней договоренностей, достигнутых 8 августа и направленных на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и трансграничную безопасность», - сказал Брендан Хенрехен. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Сентябрь 13, 2025 09:21
Неделя в объективе: Бэнкси, война в газе и мальчик с игрушечной гитарой

Регион | Сентябрь 12, 2025 17:46
Известны итоги встречи Рубиняна и Кылыча

Общество | Сентябрь 12, 2025 11:12
Бывшая глава МИД Швеции и Иэн Гиллан поговорили об Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025