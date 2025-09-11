Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Ален Симонян считает, что «Россия не очень хорошо настроена к Армении».

«Мы остаёмся братскими государствами со всеми, пока они не докажут, что относятся к нам по-другому. Не знаю, относятся ли они к нам так же», - заявил Ален Симонян сегодня на брифинге.

Говоря о предстоящем визите премьер-министра Никола Пашиняна в Москву, Ален Симонян не исключил, что в ходе визита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», - сказал он.

С 26 по 30 сентября в Москве пройдёт Всемирная атомная неделя «World Atomic Week», в которой примут учстие лидеры разных стран.