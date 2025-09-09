МИД Армении опроверг публикацию ТАСС

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сказала сегодня, что «в повестке нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН».

МИД Армении отреагировало на сообщение российского агентства ТАСС о том, что «Пакистан намерен признать Армению как страну - члена ООН, за что получит зеленый свет для присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)».

«Сообщаем неосведомлённым источникам, что между Арменией и Пакистаном уже установлены дипломатические отношения в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН. Соответственно, вопрос «признания в ООН», естественно, не стоит на повестке.

Мы уже сообщали, что две страны, развивая двустороннее сотрудничество, обсудят также вопросы, касающиеся взаимодействия на многосторонних платформах, будь то ШОС или ЕАЭС или другая структура, представляющая взаимный интерес», - сказала Ани Бадалян агентству Арменпресс.