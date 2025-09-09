ТАСС: Пакистан станет членом ЕАЭС в ответ на признание Армении членом ООН

Ереван /Медиамакс/. Источники российского агентства ТАСС сообщают, что Пакистан намерен признать Армению страной-членом ООН, за что получит «зеленый свет» для присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Пакистан действительно планирует это сделать и получить консенсус по вопросу присоединения к ЕАЭС», - сказал собеседник агентства в ООН.

Другой дипломатический источник отметил, что процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев, но «это обозримая перспектива.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 8 сентября, что установление дипотношений между Арменией и Пакистаном стало «шагом вперед».