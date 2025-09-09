Лавров: «восторженные отзывы» сменились «скептическими оценками»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи [лидеров США, Армении и Азербайджана] в Вашингтоне, потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован».

Лавров сказал об этом 8 сентября на встрече со студентами и преподаватями МГИМО, отвечая на вопрос о приоритетах российской дипломатии на Южном Кавказе.

Российский министр напомнил, что Россия в лице президента Владимира Путина сыграла «решающую роль в том, чтобы остановить вторую Карабахскую войну.

«Всё это могло остановиться гораздо раньше, но там не с каждой стороны была готовность к этому», - заметил при этом Лавров.

«Видим, что договоренность о заключении мирного договора, выросшая из соглашений, достигнутых в 2020-2022 г. между президентами России, Армении и Азербайджана, решили заключить на территории Соединенных Штатов. Это суверенное право наших соседей. Но надо посмотреть, как она будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. Как выясняется, там далеко не всё согласовано. Есть такой жанр во внешней политике, когда нужно сделать что-то яркое, красиво это обыграть в медийном пространстве. Считаю, что такой метод имеет право на существование в определенных ситуациях, но если за ним ничего не последует, то это останется такой «вспышкой». Мы заинтересованы в том, чтобы реально был заключён мирный договор.

В этой связи мы приветствуем процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Недавно состоялся очередной контакт. Причем было объявлено (по крайней мере, прозвучало в анализе событий), что по некоторым данным Турция больше не увязывает восстановление отношений с Арменией с полной нормализацией армяно-азербайджанских отношений. Еще один шаг вперед – это недавнее возобновление дипотношений между Арменией и Пакистаном. Надеемся, что возобновится работа в рамках инициативы, которую в свое время выдвинули Турция и Азербайджан о создании платформы «3+3». Три страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) и три их больших соседа (Иран, Турция и Россия). У нас состоялась пара встреч на уровне министров в 2023 году, были встречи на уровне заместителей министров. Считаем, сейчас самое время возобновить этот формат. Наши иранские соседи поддерживают этот процесс. Турция и Азербайджан были инициаторами этой платформы. Надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся», - заявил Лавров.