Ереван /Медиамакс/. «Субстантивного общения» Путина и Алиева в Пекине не было, заявил пресс-секретарь президент Росии Дмитрий Песков.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», - эти слова Пескова приводит ТАСС.

Лидеры России и Азербайджана третий день находятся в Китае, где принимали участие в саммите ШОС и в церемонии празднования 80-летия победы Китая над Японией, которая ознаменовала конец Второй мировой войны.