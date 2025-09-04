«Субстантивного общения» Путина и Алиева в Пекине не было - Mediamax.am

«Субстантивного общения» Путина и Алиева в Пекине не было


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. «Субстантивного общения» Путина и Алиева в Пекине не было, заявил пресс-секретарь президент Росии Дмитрий Песков.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», - эти слова Пескова приводит ТАСС. 

 

Лидеры России и Азербайджана третий день находятся в Китае, где принимали участие в саммите ШОС и в церемонии празднования 80-летия победы Китая над Японией, которая ознаменовала конец Второй мировой войны.

