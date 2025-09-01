Упразднен Минский процесс ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Ереван /Медиамакс/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу приветствовали сегодня решение Совета министров об упразднении Минского процесса и связанных с ним структур после совместного обращения Армении и Азербайджана.

«Хочу еще раз выразить свои самые теплые поздравления Армении и Азербайджану в связи с их историческими соглашениями, направленными на мир и нормализацию отношений, и их решением начать их незамедлительную реализацию. Я без промедления ответила на их совместное обращение и хотела бы выразить искреннюю признательность сторонам за превосходное сотрудничество в этом процессе. Также хочу воздать должное государствам-участникам за проявленный дух сотрудничества в достижении этого консенсуса», - сказала Элина Валтонен.

«Это историческое событие показывает, чего может достичь дипломатия даже после десятилетий конфликта и недоверия. Это демонстрирует, что соглашение остается возможным, когда у сторон есть общая решимость найти точки соприкосновения», - отметил Феридун Синирлиоглу.

После принятия этого решения ОБСЕ предпримет шаги по осуществлению упразднения Минского процесса и ее структур.