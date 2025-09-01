Пашинян и Эрдоган встретились в Китае

Ереван /Медиамакс/. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Участники подчеркнули важность шагов по установлению стабильности и мира в регионе. Была также подчеркнута необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.
Стороны договорились продолжить диалог», - говорится в сообщении правительства Армении.
