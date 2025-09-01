Пашинян и Эрдоган встретились в Китае - Mediamax.am

424 просмотров

Пашинян и Эрдоган встретились в Китае


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Участники подчеркнули важность шагов по установлению стабильности и мира в регионе. Была также подчеркнута необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.

 

Стороны договорились продолжить диалог», - говорится в сообщении правительства Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 1, 2025 16:13
Упразднен Минский процесс ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Регион | Сентябрь 1, 2025 13:25
Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку

Внешняя политика | Сентябрь 1, 2025 10:20
Пашинян и Эрдоган встретились в Китае
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025