Пашинян и Эрдоган встретились в Китае

Ереван /Медиамакс/. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Участники подчеркнули важность шагов по установлению стабильности и мира в регионе. Была также подчеркнута необходимость сохранения конструктивных подходов для создания атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций.

Стороны договорились продолжить диалог», - говорится в сообщении правительства Армении.