Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном.

Церемония подписания состоялась 31 августа в рамках саммита ШОС в Тяньцзине, Китай.

«Подписанием коммюнике Армения и Пакистан установили дипломатические отношения. Правительства двух стран стремятся развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, отказа от агрессии, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

«Правительства Армении и Пакистана договорились об обмене Представителями и о предоставлении друг другу всей необходимой помощи для осуществления дипломатических отношений на взаимной основе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и международными обычными практиками», - говорится в сообщении МИД Армении.