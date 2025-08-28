Президент Азербайджана раскритиковал советника Верховного лидера Ирана

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для него «совершенно не важна» позиция советника Верховного лидера Ирана, бывшего министра иностранных дел Али Акбара Велаяти.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия», полный текст которого приводит агентство Trend, Алиев прокомментировал слова Велаяти, сделавшего критические заявления после подписания 8 августа в Вашингтоне договоренностей между Арменией, Азербайджаном и США.

Говоря о президенте Ирана Масуде Пезешкине, Алиев сказал:

«Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. Он очень талантливый человек. Считаю, что наши личные отношения и отношения между нашими администрациями очень конструктивные и очень дружественные.

Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря «официальная позиция», я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают.

Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, президентами, министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану».