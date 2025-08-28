Алиев: любое правительство Армении обязано уважать вашингтонские договоренности-27.08.25-15:47

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «произошедшее в Вашингтоне 8 августа фактически является концом противостояния и выходом из тупиковой ситуации».

В интервью телеканалу «Аль-Арабия», полный текст которого приводит агентство Trend, Алиев, в частности, заявил:

«Переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента Трампа и его команды. Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение».

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на процесс внутриполитической ситуации в Армении, Алиев сказал:

«Трудно сказать, и я могу лишь догадываться и надеяться, что ничто не помешает этому процессу. У меня нет абсолютной гарантии, так как я не очень хорошо знаком с внутренней политикой Армении. Мы знаем, что следующим летом там пройдут парламентские выборы. И мы знаем, что они работают над проектом новой конституции. Но если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы. Но это очень навредило бы самой Армении. Потому что, независимо от того, кто подписал документы в Вашингтоне, они были подписаны от имени Армении лидером Армении. Если там что-то произойдет, что-то изменится, и они отступят от подписанного, это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами. Не только Соединенные Штаты, но и все международное сообщество поддерживало этот процесс, включая Европейский Союз, Турцию, наших друзей в арабских странах.

Иными словами, если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно.

Важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью.

Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в договоренностях, достигнутых в Вашингтоне. И снова: это - соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и Пашиняном», - заявил Алиев.