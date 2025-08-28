Алиев гордится тем, что Трамп относится к нему «как к другу» - Mediamax.am

Алиев гордится тем, что Трамп относится к нему «как к другу»


Фото: japantimes.co


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев гордится тем, что Дональд Трамп относится к нему «как к другу».

Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что «Трамп совершенно другой». 

 

«Он человек, который, я уверен, сделает Америку не только снова великой. Он сделает Америку снова достойной восхищения. Такой, какой мы все восхищались во все времена, когда США были символом процветания, свободы и развития. Он сделает это.

 

Я уверен, что если он сумел за шесть месяцев принести мир во многие регионы планеты, он это сделает. Но он сталкивается с сильным сопротивлением, вся система против него. И еще я хотел бы подчеркнуть, что меня особенно тронуло его поведение во время покушения на его жизнь. Это нельзя сыграть - ни один спичрайтер, ни один политический советник не способен на такое. Это была нормальная человеческая реакция. Президент Трамп - смелый человек и великий лидер. И я действительно горжусь, что он относится ко мне как к другу», - отметил Ильхам Алиев. 

