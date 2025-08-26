Пезешкиан рассказал Путину о встрече с Пашиняном - Mediamax.am

513 просмотров

Пезешкиан рассказал Путину о встрече с Пашиняном


Фото: primeminister.am


Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили в телефонном разговоре «развитие событий в регионе Южного Кавказа».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Владимир Путин проинформировал собеседника об основных итогах российско-американской встречи в Анкоридже. 

 

«Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае», - отметили в пресс-службе президента России.

 

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Ирана, что Пезешкиан рассказал Путину о недавнем визите в Ереван.

 

«В ходе визита премьер-министр Армении заверил, что на недавних переговорах и в соглашениях этой страны с Азербайджаном и США были полностью учтены точки зрения Ирана и России. Однако я считаю, что переговоры в формате «3+3» с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения и мир | Август 26, 2025 16:10
TRIPP: выгоды Азербайджана, проблемы Армении и роль Европы

Внешняя политика | Август 26, 2025 09:42
Пезешкиан рассказал Путину о встрече с Пашиняном

Внешняя политика | Август 22, 2025 14:02
В Баку назвали встречу в Вашингтоне «историческим поворотным моментом»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025