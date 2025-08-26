Пезешкиан рассказал Путину о встрече с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили в телефонном разговоре «развитие событий в регионе Южного Кавказа».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Владимир Путин проинформировал собеседника об основных итогах российско-американской встречи в Анкоридже.

«Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае», - отметили в пресс-службе президента России.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Ирана, что Пезешкиан рассказал Путину о недавнем визите в Ереван.

«В ходе визита премьер-министр Армении заверил, что на недавних переговорах и в соглашениях этой страны с Азербайджаном и США были полностью учтены точки зрения Ирана и России. Однако я считаю, что переговоры в формате «3+3» с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.