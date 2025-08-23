В Баку назвали встречу в Вашингтоне «историческим поворотным моментом»

Ереван /Медиамакс/. Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме стало «одним из важнейших событий этого года».
Как сообщает Trend, выступая в Лачине на на международной конференции «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана», Кямран Алиев заявил:
«Встреча в Вашингтоне стала историческим поворотным моментом с точки зрения обеспечения устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. Этот дипломатический успех является результатом растущего авторитета Азербайджана и решительной политики президента Ильхама Алиева».
