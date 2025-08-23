Владимир Путин попросил Мехрибан Алиеву передать привет супругу

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Азербайджанские СМИ публикуют текст поздравительной телеграммы, в которой говорится:

«Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи».